Terminou a edição 2024/25 da Liga dos Campeões! Quatro portugueses foram campeões pelo Paris Saint-Germain - Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos. Mas não só: estes atletas lideraram algumas estatísticas da competição.

O primeiro dado que se destaca diz respeito aos quilómetros percorridos. João Neves e Vitinha, colegas do meio-campo parisiense, lideram a tabela. Neves percorreu 184,3 quilómetros no total, seguido de Vitinha, com 180,2.

No capítulo dos passes, Vitinha destaca-se dos demais na competição. Completou 1308 passes durante a competição, ainda longe do segundo classificado Joshua Kimmich (1169). Foi também o jogador com mais livres batidos (58).

João Neves foi o atleta com mais tentativas de desarme (47), mas Nuno Mendes foi aquele que mais ganhou ao longo da competição (23). Florentino Luís, do Benfica, ficou em segundo lugar com os mesmos 23 desarmes conseguidos.