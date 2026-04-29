João Neves - 1,74m, mas uma ameaça no cabeceamento. Marcou dessa forma diante do Bayern Munique, nesta terça-feira, no louco 5-4 da primeira meia-final da Champions, mas não é a primeira vez.

Neves já tinha feito golo dessa forma esta temporada, contra o Lyon de Paulo Fonseca, ou na época transata, face ao Inter Miami de Lionel Messi. Apesar da baixa estatura, mostra uma boa técnica de cabeceamento e impulsão.

Há quem justifique esta valência de João Neves com os treinos de Roger Schmidt, antigo treinador do Benfica que revelou o médio-centro na equipa principal.

Chiquinho, antigo colega de equipa de João Neves na temporada 2022/23 e 2023/2024, partilhou uma história no Instagram com uma fotografia do golo e com a legenda: «Treino de finalização do Roger em dia».

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