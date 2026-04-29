Chiquinho brinca com João Neves e não esquece... Roger Schmidt
Médio do Olympiakos associa golo de Neves aos treinos do antigo treinador do Benfica
Médio do Olympiakos associa golo de Neves aos treinos do antigo treinador do Benfica
João Neves - 1,74m, mas uma ameaça no cabeceamento. Marcou dessa forma diante do Bayern Munique, nesta terça-feira, no louco 5-4 da primeira meia-final da Champions, mas não é a primeira vez.
Neves já tinha feito golo dessa forma esta temporada, contra o Lyon de Paulo Fonseca, ou na época transata, face ao Inter Miami de Lionel Messi. Apesar da baixa estatura, mostra uma boa técnica de cabeceamento e impulsão.
Há quem justifique esta valência de João Neves com os treinos de Roger Schmidt, antigo treinador do Benfica que revelou o médio-centro na equipa principal.
Chiquinho, antigo colega de equipa de João Neves na temporada 2022/23 e 2023/2024, partilhou uma história no Instagram com uma fotografia do golo e com a legenda: «Treino de finalização do Roger em dia».
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