Nuno Mendes foi o grande herói do Paris Saint-Germain na noite desta quarta-feira, ao apontar o golo da vitória sobre o Girona (1-0), em cima do minuto 90.

O lateral-esquerdo contou com a infelicidade de Gazzaniga, que deixou a bola passar por entre as pernas e permitiu o golo do internacional português.

«Foi um jogo complicado. É uma equipa que joga bem. Tentámos pressioná-los, mas não tivemos sucesso. Demos tudo e o golo aconteceu no último minuto. Isso é o mais importante. O meu golo? Também fiquei surpreendido, mas quando a bola entrou, fiquei feliz», confessou Nuno Mendes aos microfones do Canal +.

Também Vitinha admitiu que a equipa esteve uns furos abaixo do esperado e até brincou com a veia goleadora de Nuno Mendes.

«Não foi o jogo que esperávamos. Não sentíamos o PSG habitual. Tivemos dificuldades de construção na primeira parte. É também mérito do Girona. Num jogo como este é preciso vencer. Veremos o que poderíamos ter feito de diferente taticamente. É o primeiro jogo da Liga dos Campeões e estávamos ansiosos, às vezes isso não ajuda. Temos de correr um pouco mais de risco e corrigir o que fizemos de errado. Não sei se o Nuno fez isto de propósito. Num jogo como este, isto pode acontecer. Vencemos e isso é o mais importante», atirou o médio.