Três goleadas nos últimos três jogos. O Fulham de Marco Silva tem mostrado veia goleadora no Championship, tal como os últimos adversários puderam comprovar, e fez o que ninguém fazia há 68 anos.

Depois dos triunfos «gordos» diante do Reading (7-0) e do Bristol City (6-2), o líder do segundo escalão inglês bateu o Birmingham por 6-2, esta terça-feira, e igualou um registo que remonta a 1954. Segundo dados da OPTA, os «cottagers» igualaram o registo do Everton nesse ano e são a segunda equipa do Championship a registar seis ou mais golos em três partidas consecutivas.

6 - Fulham are the first English second tier side to score 6+ goals in three consecutive league matches since Everton back in February 1954, with the Toffees going on to be promoted at the end of that campaign. Mesmeric. https://t.co/qfp0Fm0Cec