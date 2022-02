Foi com um golo do inevitável Aleksandar Mitrovic que o Fulham, orientado por Marco Silva, venceu no terreno do Cardiff (1-0).

O atacante sérvio, que já se tornou no jogador a marcar mais golos numa edição do Championship, chegou ao 34.º, através de um cabeceamento ao segundo poste, a cinco minutos do intervalo.

No conjunto londrino, o luso-inglês Fábio Carvalho foi titular, enquanto Ivan Cavaleiro saiu do banco de suplentes aos 85 minutos.

Depois do triunfo caseiro ante o Peterborough, o Fulham soma a segunda vitória consecutiva. Os cottagers lideram o Championship, com 70 pontos, mais nove do que o segundo classificado, o Bournemouth, que tem duas partidas a menos e venceu o Stoke este sábado (2-1).