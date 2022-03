Domingos Quina esteve em alta no empate do Barnsley diante do Stoke (1-1), esta terça-feira.

Aos 70 minutos, o internacional sub-21 português carregou a bola quase de uma ponta a outra da área e disparou de pé esquerdo para a euforia das bancadas.

O Barnsley sofreu no quinto minuto de compensação e segue mal classificado no Championship, ocupando o penúltimo lugar.

Ora veja: