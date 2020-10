Um golo do avançado português Lucas João fixou, esta terça-feira, a vitória do Reading na deslocação a Blackburn (2-4), em jogo da oitava jornada do Championship, a II Liga inglesa de futebol.

Ainda não estava decorrido um minuto quando Meité, precisamente servido por João, fez o 0-1 no marcador. Armstrong empatou logo a seguir (3m), mas Olise (15m) e Laurent (18m) levaram o Reading a vencer por 3-1 para o descanso.

Depois do bis de Armstrong, na segunda parte (66m), Lucas João fechou as contas com o quarto golo da equipa, aos 82 minutos.

Está a ser um início impressionante de Lucas João em 2020/2021, com oito golos em oito jogos oficiais. O Reading lidera com 22 pontos, mais sete que o Swansea, segundo com 15.