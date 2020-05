No dia em que se assinalava o 8.º aniversário da conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea, Didier Drogba uma das figuras desse feito dos Blues, recordou essa época e a saída de André Villas-Boas.

«Há oito anos, o treinador [Villas-Boas] tinha sido despedido e nós fizemos uma reunião de equipa e reconhecemos ser em parte responsáveis pela saída», contou Drogba no Twitter.

«O capitão John Terry falou, Frank Lampard, Petr Cech, e os outros líderes da equipa. Decidimos dar tudo nesta competição [Liga dos Campeões]. Andávamos atrás deste troféu há oito anos, mas não conseguíamos passar do segundo lugar. Concordámos meter o ego de lado para lutarmos pelo mesmo objetivo», acrescentou.

