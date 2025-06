Dário Essugo falou pela primeira como jogador do Chelsea. Numa entrevista aos meios de comunicação dos «blues», o médio português afirmou que «todos os jogadores sonham em chegar a um grande clube como o Chelsea».

O jovem luso revelou ainda como se sentiu quando soube que os ingleses estavam interessados em contratá-lo: «O Chelsea demonstrou um grande interesse em mim. Quando isso acontece, não tens como recusar. Quando o meu pai me disse que o Chelsea estava interessado, fiquei muito feliz.»

O jogador de 20 anos esteve emprestado por duas vezes enquanto estava ligado ao Sporting. A primeira, na época 2023/24, no Desportivo de Chaves, e a temporada passada nos espanhóis do Las Palmas

«Foram muito importantes e algo que precisava. No Desp. Chaves, naquela época, precisava de minutos e de tempo de jogo. Deu-me a confiança de que eu precisava no Sporting. Em Espanha consegui ter um papel de destaque e maior visibilidade. É algo que sempre tive, mas não no nível que alcancei no Las Palmas», afirmou.

Dário Essugo transferiu-se, no início deste mês de junho, para o Chelsea. O clube londrino pagou cerca de 22 milhões de euros ao Sporting.

Em 2024/25, Essugo realizou 27 jogos e apontou um golo. O antigo médio do Sporting foi inscrito a tempo de disputar o Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos.