Nos últimos 30 minutos da visita a casa do Crystal Palace, o Wolverhampton sofreu dois golos e perdeu o estado de graça. A equipa de Bruno Lage vinha de seis jogos oficiais seguidos sem derrotas, mas em Londres não teve hipóteses. 2-0 claros e justos para o Palace.



O jogo tem muito o que contar, porém. O 1-0 marcado por Zaha só foi validado pelo VAR, pois o árbitro assistente invalidara inicialmente a jogada. Na televisão vê-se que havia dois «lobos» a colocar Zaha em jogo.



Logo depois, o Wolverhampton teve um penálti a favor. Ou teria. Atento, o VAR considerou que a falta foi feita fora da área.



Depois de tudo isto, Gallagher rematou e a bola desviou completamente de trajetória ao bater em Coady. José Sá traído e 2-0 fechados aos 78 minutos.



Sá, Nelson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Francisco Trincão foram titulares na equipa de Bruno Lage. Daniel Podence (68 minutos) e Fábio Silva (90) saltaram do banco de suplentes.



Mais surpreendente foi o empate do Chelsea, líder da Premier League e atual campeão europeu. O Burnley reagiu bem ao golo de Kai Havertz (33 minutos) e empatou por Vydra aos 79.: 1-1.



Malang Sarr (ex-FC Porto) foi suplente não utilizado no Chelsea.



Falta falar da primeira vitória do Norwich. Os Canaries foram a Brentford ganhar por 2-1 e entregaram a lanterna vermelha ao Newcastle, para já. Normann e Pukki marcaram para o Norwich no primeiro tempo, Henry reduziu aos 60 minutos.



