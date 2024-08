Pedro Neto chegou neste verão ao Chelsea, mas vai poder falar português no balneário. O extremo ex-Wolves recebeu, esta quarta-feira, João Félix no emblema londrino, mas brincou com a chegada do compatriota.

Félix começou que estava feliz por regressar ao Chelsea, contudo, o pior veio quando Neto «invadiu» o vídeo.

«É muito bom ver algumas caras conhecidas, algumas da última vez em que cá estive e outros que já conhecia de outros clubes ou da seleção nacional, como é o caso do Pedro Neto. Mandei-lhe mensagem ontem a dizer que estava a chegar e aqui estou eu», disse Félix, antes de Neto entrar em cena.

«Este rapaz? Não gosto de ver este rapaz. Estou farto dele. Só consigo aguentá-lo duas semanas», seguindo-se muitas gargalhadas, um abraço e palavras bem mais generosas.