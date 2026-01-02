O português Filipe Coelho é um dos nomes em cima da mesa da estrutura do Estrasburgo para colmatar a provável saída de Liam Rosenior para o Chelsea, sabe o Maisfutebol.

O treinador inglês deverá suceder a Enzo Maresca nos «blues» e o Estrasburgo já equaciona o possível sucessor, com Filipe Coelho entre os preferidos. O técnico de 40 anos é adjunto de Rosenior no Estrasburgo desde o verão passado, mas antes já tinha trabalhado noutro clube da BlueCo, precisamente o Chelsea (nos sub-21). Coelho também passou pelas camadas jovens do Benfica e do Estoril.

Já esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Rosenior não quis garantir que iria continuar no Estrasburgo.

«Na vida, não há garantias nenhumas. Não sabemos o que traz o amanhã. Eu faço o meu trabalho. Não quero garantir quanto tempo vou ficar aqui, mas divirto-me aqui todos os dias. Pretendo continuar a fazer isso enquanto aqui estiver. Amo este clube, mas não posso garantir nada», disse o treinador de 41 anos.

O Estrasburgo, diga-se, é oitavo classificado do campeonato francês, com 23 pontos, a quatro dos lugares europeus.