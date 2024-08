Os adeptos do Chelsea receberam João Félix de braços abertos. Antes do jogo do play-off da Liga Conferência diante do Servette, o emblema londrino apresentou o internacional português no relvado e a receção foi calorosa.

Félix pisou o campo de Stamford Bridge e os adeptos ovacionaram o avançado de 24 anos. Debaixo de um grande aplauso, o jogador retribuiu o gesto e agradeceu às bancadas.