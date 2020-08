O Shangai SIPG garantiu a contratação do australiano Aaron Mooy, que esteve vinculado ao Brighton durante a última temporada, depois de três ao serviço do Huddersfield.



O jogador de 29 anos é internacional australiano, tendo acumulado 42 jogos pela sua seleção, e pode ser o estrangeiro que ocupa a vaga deixada em aberto por Hulk, que afirmou estar de saída do clube chinês.