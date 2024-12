A Superliga Chinesa divulgou esta sexta-feira os treinadores nomeados para melhor treinador do ano 2024.

Entre o lote dos técnicos está o português Ricardo Soares, treinador do Beijing Guoan, que ficou no quarto posto do campeonato. O treinador português, que conta com passagens por Estoril, Gil Vicente ou Moreirense, terá pela frente Kevin Muscat [Shanghai Port], Leonid Slutsky [Shanghai Shenhua], e mais três técnicos chineses.

Na última temporada, o clube de Ricardo Soares estabeleceu o recorde de golos marcados pela equipa da capital chinesa, foram 65 tentos.

Conseguiu também o apuramento para a Champions League Asiática 2 depois de ter alcançado a melhor classificação desde 2020.