Sem treinar desde dezembro do ano passado, quando deixou o Beijing Guoan, Ricardo Soares prepara-se para voltar ao ativo e novamente na China.

O treinador português assinou contrato com o Changchun Yatai, último classificado do campeonato chinês. O clube ainda não oficializou o negócio, mas os agentes do técnico de 50 anos já confirmaram que o acordo está feito.

O Changchun Yatai, que tem Lazar Rosic (ex-Sp. Braga, Moreirense e Nacional) no plantel, é o lanterna-vermelha na China, com apenas cinco pontos ao fim de 12 jornadas.

Além do Beijing Guoan, Soares também já treinou outro clube no estrangeiro, os egípcios do Al Ahly. Tem ainda uma vasta experiência no futebol português, com passagens por Estoril, Gil Vicente, Moreirense, entre outros.