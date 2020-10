O Shanghai SIPG conseguiu um empate importante na primeira-mão dos quartos-de-final da fase de apuramento do campeonato chinês. A equipa treinada pelo português Vítor Pereira, bicampeão no FC Porto em 2012 e 2013, foi a casa do vizinho Shanghai Shenhua empatar a zero bolas e tem agora tudo para resolver em casa, no segundo jogo.



Se Vítor Pereira se qualificar para as meias-finais do campeonato, já sabe que terá pela frente uma destas duas equipas: o Chongqing Dangdai ou o Jiangsu Suning.

Como é habitual, Hulk jogou os 90 minutos no Shanghai SIPG.

VÍDEO: