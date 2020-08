O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu esta quarta-feira na receção ao Chongqing Lifan, por 3-0, em jogo a contar para a sétima jornada da I Liga chinesa de futebol.

Os golos do triunfo foram apontados por Marko Arnautovic (18), Wang Shenchao (20m) e Óscar (66m).

Com mais três pontos, os comandados do técnico luso continuam na liderança, agora com 17 pontos, fruto de cinco vitórias e dois empares nos jogos realizados. Tem mais quatro pontos do que o Beijing Guoan, que tem menos um jogo: só entra em campo na quinta-feira.