O Observatório do Futebol (CIES) apresentou um ranking de médios com mais passes que encurtam a distância para a baliza adversária e deixam, pelo menos, três adversários para trás. No top-10, há três portugueses.

Rafael Luís, da equipa B do Benfica, é o primeiro luso neste ranking e ocupa o quinto posto, com 6.2 passes verticais por jogo. Segue-se João Neves, do Paris Saint-Germain, com 5.8 por partida. Também André Oliveira, do FC Porto B, se destaca nestes passes progressivos, com 5.7 a cada 90 minutos.

Esta métrica do CIES teve em conta jogadores sub-21 de 50 ligas com mais de 900 minutos esta temporada e os passes contabilizados são aqueles que deixam três ou mais adversários mais distantes da sua baliza do que a bola, face à distância inicial no momento do passe.