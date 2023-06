Com a vitória desta quarta-feira, por 1-0, em casa do Cherno More, o Ludogorets sagrou-se campeão da Bulgária.

Pelo 12.º ano consecutivo, a equipa onde alinha o médio português Claude Gonçalves conquistou o campeonato, ao terminar com 85 pontos, mais um do que o CSKA Sofia, segundo classificado.

O jogador de 29 anos participou em 27 jogos da liga da Bulgária, 21 deles como titular.