Cláudio Braga, avançado do Hearts, da Escócia, venceu o William Hill Premiership Player of the Season Award, que elege o melhor jogador da Liga escocesa.

Esta é a segunda premiação que o português recebe no Reino Unido, relativa ao melhor jogador da época, tendo vencido a primeira a 4 de maio, entregue pela PFA – sindicato dos jogadores profissionais da Escócia.

Em declarações ao site oficial do clube, Cláudio diz que se sente «honrado por ganhar este prémio, mas devo agradecer aos meus treinadores e colegas de equipa que tornaram isto possível».

«Consegui ter um desempenho consistente graças à ótima recetividade que o clube teve comigo quando cheguei e sou grato aos adeptos por me ajudarem a adaptar tão rapidamente», concluiu o avançado.

O luso é um dos mais acarinhados pelos adeptos do Hearts e soma já 17 golos e três assistências em 42 jogos.

Natural de Mafamude, Cláudio já deixou a marca no país e está a um passo de fazer história em solo escocês: vencer a Liga, algo que não acontece desde a época 1959/60.

O clube da capital está em primeiro lugar, com 77 pontos, mais um que o Celtic, e a dois jogos de conquistar o título que foge ao Hearts desde o século passado.