O Lille goleou o Clermont por 4-0, este domingo, a contar para a 27.ª jornada da Ligue 1.

Os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches foram titulares e foi mesmo o camisola 10 quem esteve em maior evidência.

Logo aos três minutos de jogo, Sanches tirou um cruzamento com conta, peso e medida para o cabeceamento certeiro de Jonathan Bamba.

Já no segundo tempo, o médio luso combinou com Jonathan David com um passe de calcanhar e o canadiano fez o 2-0 (71m), numa altura em que os visitantes já jogavam com menos um jogador, depois de Salis Abdul Samed ver o segundo cartão amarelo.

O turco Zeki Celik ampliou a vantagem (84m) dos campeões franceses e Edon Zhegrova fechou a contagem (90m).

O Lille é sétimo classificado, com 42 pontos e está a apenas dois dos lugares europeus. Já o Clermont é 15.º.