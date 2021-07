O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, venceu na quarta-feira por 2-1 na receção ao Atlético Goianiense, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Em Curitiba, o Athletico Paranaense adiantou-se no marcador aos 46 minutos, com um golo do avançado uruguaio David Terans, mas o Atlético Goianiense empatou aos 72, por intermédio de Zé Roberto.

Aos 84 minutos, Terans bisou na partida e marcou o golo que garantiu o triunfo da equipa de António Oliveira.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 04 de agosto, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia.