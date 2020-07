O Jeonbuk, clube treinado pelo português José Morais, perdeu este domingo na casa do Sangju Sangmu, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da primeira liga da Coreia do Sul.

Com o selecionador português da Coreia do Sul, Paulo Bento, a assistir ao jogo ao vivo, entre o terceiro e o primeiro classificado, o único golo do jogo surgiu na segunda parte, ao minuto 77, de penálti, por Kang Sang-Woo.

Ainda com 0-0, aos 53 minutos, Lee Dong-Gook desperdiçou um penálti a favor do Jeonbuk. O avançado de 41 anos rematou ao ferro da baliza, num remate no qual não se percebeu verdadeiramente a intenção do jogador: se queria bater colocado ao centro da baliza, ou se colocar à «Panenka».

Em tempo de compensação, o Jeonbuk ficou reduzido a dez, por expulsão de Kim Jin-su (90+6m).

A equipa de José Morais viu findada uma série de cinco triunfos seguidos. Soma 24 pontos, graças a oito vitórias e duas derrotas. Fruto da vitória do Ulsan, segundo classificado agora com 23 pontos, a liderança do Jeonbuk está agora mais curta. O Sangju, que somou a quarta vitória seguida (todas por 1-0) é terceiro, com 20 pontos.