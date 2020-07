O Jeonbuk Motors, clube treinado pelo português José Morais, garantiu esta quarta-feira a qualificação para as meias-finais da Taça da Coreia do Sul, com a vitória por 5-1 na deslocação ao Busan, num dos quatro jogos dos quartos de final.

O protagonista do jogo foi o avançado brasileiro Gustavo, que passou pelo Nacional da Madeira na época 2015/2016, com um hat-trick que fechou o jogo, fruto dos golos aos 72, 77 e 81 minutos. Antes, Kyu-Sung (28m) e Kyo-Won (47m) já tinham dado a volta ao marcador, após Vintecinco ter dado vantagem ao Busan (4m).

Seongnam, Pohang Steelers e Ulsan são os outros apurados para as meias-finais.