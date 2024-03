O RB Bragantino, de Pedro Caixinha, perdeu este domingo na visita ao Guarani, por 1-0, em jogo da última jornada do Paulistão.

Apesar da derrota, este jogo já de pouco contava para a equipa do treinador português, que apostou num onze menos habitual, tendo em vista o duelo com o Botafogo por uma vaga na Libertadores, na quinta-feira.

O RB Bragantino, refira-se, já estava qualificado para a próxima fase do Paulistão, com o primeiro lugar no Grupo C garantido.

Já o Corinthians, de António Oliveira, empatou a zero no reduto do Água Santa (0-0).

O técnico luso também apostou numa equipa menos rotinada, isto porque o Corinthians, que terminou no terceiro lugar do Grupo C, já estava afastado da próxima fase.