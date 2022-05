Após a vitória sobre o Fortaleza, Vítor Pereira defendeu-se das críticas recebidas na sequência da derrota no dérbi contra o Palmeiras na semana anterior e recuperou alguns episódios que viveu ao longo da sua carreira.



«Ninguém sabe que nessa semana tivemos vários jogadores... Quando decidimos jogar na Taça do Brasil para recuperar os jogadores, dizem: 'Não sabem o que é um dérbi'. Não sabe o que é um dérbi? Sabem quantos dérbis já joguei na minha vida? Joguei dérbis atrás de dérbis em países onde matam, não nos deixam sair», referiu, em conferência de imprensa.



«Já saí num tanque de guerra de um estádio na Turquia. Vão dizer-me que não sei o que é um dérbi? Não brinquem comigo», acrescentou.

O técnico português ez questão de explicar o que pensou para o jogo contra o Verdão, do qual saiu derrotado por 3-0.



«Decidimos arriscar no jogo da Taça e deixar os jogadores recuperar para o jogo contra o Palmeiras e contra o Boca. Sabem o que aconteceu? um azar! Nessa semana tivemos vários casos de gripe no plantel. Quando chegámos ao jogo da Taça, não sei quantos jogadores estavam doentes, com febre, dores e dificuldades respiratórias. A ideia era enfrentar o Palmeiras na máxima força, mas no dia de jogo alguns jogadores disseram que não podiam jogar. E criticam-me porque não sabem. O clube determinou que não haveria conferência de imprensa, caso contrário tinha comparecido à conferência. Gosto de dar a cara e de assumir as responsabilidades. Para falarem, as pessoas têm de ter informação. Custou-me ver a minha equipa jogar daquela forma, foi uma facada no peito. Contra o Boca demos a resposta que queria. Se tivéssemos jogado com a equipa dita titular, não teríamos tido grandes chances. Temos de ter consciência e perceber que a única forma de manter o Corinthians competitivo nas diferentes competições», esclareceu.



A conferência de imprensa de Vítor Pereira: