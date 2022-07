O Corinthians perdeu, mas garantiu um lugar nos quartos de final da Taça do Brasil.



Apesar de ter perdido por 1-0 na Vila Belmiro, contra o Santos, a equipa de Vítor Pereira tinha uma excelente margem de conforto uma vez que tinha vencido por 4-0 a partida da primeira mão.



O único golo do encontro foi anotado por Marcos Leonardo, de penáti, à entrada para os vinte minutos finais.



O Timão já não alcançava os quartos de final da Taça do Brasil desde 2018.



