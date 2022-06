O Corinthians recebeu e venceu o Juventude na noite deste sábado, por 2-0, e subiu à liderança do campeonato brasileiro, com mais dois pontos do que o segundo classificado, o Palmeiras de Abel Ferreira, que só entra em campo no domingo.

Rafael Ramos foi titular na equipa comandada por Vítor Pereira e o lateral até esteve em destaque. Logo aos dois minutos de jogo, tirou um cruzamento a partir do corredor direito e Adson só teve de encostar na «cara do golo». O segundo golo do Timão surgiu já a seis minutos dos 90, por Gustavo Mantuan.

Este encontro marcou o regresso aos triunfos do Corinthians, que havia perdido na última jornada diante do Cuiabá, de António Oliveira.

A assistência de Rafael Ramos: