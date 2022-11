O Corinthians, de Vítor Pereira, venceu na última madrugada o Ceará, que está em posição de descida, por 1-0, mantendo-se na luta pelo segundo lugar do Brasileirão.

O triunfo foi arrancado já em cima do minuto 90, através de um golo de Yuri Alberto, que deixa o Timão no quarto posto, com os mesmos 64 pontos do Fluminense (terceiro) e mais três do que o Flamengo (quinto), que tem menos um jogo disputados. A duas jornadas do fim, o segundo lugar pertence ao Internacional (67 pontos).

Após o jogo, Vítor Pereira foi questionado novamente sobre o futuro, já que acaba contrato com o emblema de São Paulo no fim do ano, mas ainda não deu uma resposta esclarecedora.

«Os adeptos sabem o que está em jogo, eles sabem qual é a base da minha decisão. Sabem que eu gostaria de ficar, mas tenho de... Estamos a tratar das coisas», afirmou o treinador português.

Vítor Pereira assumiu ainda que, quando chegou, «tinha uma ideia do futebol brasileiro diferente» e destacou ter passado por «problemas que nunca tinha vivido», com o calendário apertado e a forte aposta na formação.

O técnico português explicou ainda o que o fez vir para o Corinthians.

«Antes de vir, optei pelo Corinthians, poderia ter vindo para o Brasil em diferentes ocasiões e nunca vim. Por insistência do presidente e pela paixão dos adeptos, acabei por vir. A identificação foi antes de chegar. É um clube de uma dimensão que não sei se em Portugal têm ideia. Eu não tinha, antes de vir. Um clube enorme, com paixão tremenda. E desde muito cedo essa química foi estabelecida, sofremos juntos, lutamos juntos. Eles apoiam sempre desde que se corra e se trabalhe. Voltamos a lutar por títulos, fomos até a última. Com títulos, passaríamos a outro patamar», rematou.