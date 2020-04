Em quarentena em Itália, Paulo Fonseca publicou um vídeo nas redes sociais onde se vê as principais ruas e praças de Roma desertas e confessou «estar orgulhoso» da cidade onde vive e do clube que treina.



«Querida Roma, estou orgulhoso de ti. Sabia que ia treinar uma grande equipa numa grande cidade. Viver este momento difícil aqui fez-me entender a grandeza e a dignidade com que os romanos e os italianos estão a enfrentar tudo isto. E os gestos do meu clube em apoiar as pessoas mais carenciadas, fazem-me sentir orgulhoso por fazer parte deste projeto», escreveu o treinador português na legenda do vídeo.



Os giallorossi, lembre-se, têm distribuído bens alimentares e material de proteção contra a Covid-19 pelos sócios mais antigos.