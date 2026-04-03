Cristiano Ronaldo regressou à competição, depois de mais de um mês afastado por lesão, nesta sexta-feira. Na goleada frente ao Al Najma, para a Liga saudita, o português bisou no segundo tempo.

Cristiano foi substituído aos 83 minutos. Mas, antes disso, Jorge Jesus teve de «pedir permissão» ao avançado para substituí-lo. O treinador fez o gesto de substituição, pelo que Ronaldo acenou a cabeça a «dar permissão».

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus afirmou que o avançado poderia chegar ao hat-trick, mas a equipa técnica preferiu poupá-lo.

«Ele teria feito um hat-trick, mas escolhemos descansá-lo para protegê-lo de lesões. Se estivéssemos empatados ou à frente por um golo, ele teria ficado em campo, mas preferimos não arriscar», começou por referir.

«A mensagem positiva é que ele não é egoísta, não pensou em si mesmo, mas no grupo, nessa mentalidade positiva que o grupo precisa», concluiu o treinador.