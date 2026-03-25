Cristianinho, filho de Ronaldo, treina no Real Madrid
Imprensa internacional dá conta de que o objetivo é que o jovem avançado ingresse na formação do clube «merengue»
A imprensa internacional dá conta de que Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, esteve a treinar na academia do Real Madrid na terça-feira.
Segundo o The Athletic, o objetivo é que o avançado de 15 anos ingresse nas camadas jovens dos «merengues» no futuro, tendo por isso treinado com o escalão de sub-16.
Recorde-se que Cristianinho joga atualmente na formação do Al Nassr, clube que o pai também representa.
Caso se mude para Madrid, o Real voltará a «reencontrar» Ronaldo, o maior goleador da sua história.
Diga-se, ainda, que Cristianinho já representou Portugal nos escalões de sub-15 e sub-16. O jovem, que até nasceu nos Estados Unidos, também passou pela formação de Juventus e Real Madrid, nos anos em que Cristiano Ronaldo foi jogador desses clubes.