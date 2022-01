Apesar de estar a gozar de um curto período de férias, Cristiano Ronaldo não abranda. Este domingo, o internacional português publicou fotografias a treinar com o filho no Dubai, local onde se encontra com a família.



O avançado do Manchester United não escondeu o orgulho e escreveu «presente e futuro» na legenda as duas fotos, numa das quais se vê Cristianinho a dominar uma bola.



O próximo compromisso dos red devils está agendado para 4 de fevereiro frente ao Middlesbrough, referente à Taça de Inglaterra.