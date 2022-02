Cristiano Ronaldo é a grande ausência do onze inicial do Manchester United que vai entrar em campo no Turf Moor, diante do Burnley. O técnico dos red devils, Ralf Rangnick, explicou porque deixou o internacional português no banco de suplentes e apostou no uruguaio Edinson Cavani a titular.

«O jogo de hoje vai exigir muito sprint, perseguir bolas, muita luta pelas segundas bolas, por isso decidi começar com o Edi, porque ele tem o tipo de perfil que se adequa ao que queremos», disse o germânico à televisão do clube.

O Man. United entra em campo às 20h00 para disputar o encontro da 24.ª jornada da Premier League. Bruno Fernandes é titular.