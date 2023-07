O Al Nassr anunciou, neste domingo, um acordo com a Nike.

O emblema saudita vai assim passar a apresentar equipamentos da marca desportiva que patrocina Cristiano Ronaldo há muitos anos.

O acordo entra em vigor na visita do Al Nassr ao Japão, em digressão agendada para o final de julho.

Antes disso a equipa saudita estará a estagiar em Portugal, no Algarve, mas aí ainda com o fornecedor antigo de equipamentos.

We are delighted to announce Nike, as our official kit supplier for the 2023-24 season ✔️



This deal will be activated starting from AlNassr Japan Tour at the end of July 💛 pic.twitter.com/uDMxfCONxf