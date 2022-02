Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais para as crianças, através de uma publicação em que surge a cumprimentar um pequeno adepto no Turf Moor.

«As crianças são e serão sempre a melhor coisa que o mundo tem a oferecer, e devemos protegê-las a todo custo. Os adeptos são e serão sempre o melhor do futebol, e devemos respeitar tudo o que eles enfrentam e suportam pelos seus clubes», escreveu o capitão da seleção nacional.

Esta foi a primeira reação de Ronaldo após o empate a uma bola do Manchester United diante do Burnley, esta terça-feira. O avançado português não foi titular e deixou o relvado visivelmente insatisfeito.

Children are and will always be the best thing the world has to offer, and we must protect them at all costs. Supporters are and will always be the best in football, and we must respect everything they face and endure for their clubs.🙌🏽👊🏽 pic.twitter.com/DZ7wcseTHd