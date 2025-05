Cristiano Ronaldo é um dos cinco nomeados para jogador do ano no campeonato saudita.

Além do internacional português, também concorrem ao prémio Karim Benzema (Al Ittihad), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Roger Ibañez (Al Ahli) e Cristian Guanca (Al Shabab).

O avançado do Al Nassr é o melhor marcador da Liga da Arábia Saudita, com 23 golos, mais dois do que Benzema. Al Dawsari é o líder nas assistências, com 15 passes para golo.

A duas jornadas do fim, o Al Ittihad já garantiu o título.