Cristiano Ronaldo está nomeado para jogador do mês da Liga saudita.



O internacional português destacou-se com cinco golos e duas assistências em três jogos do Al Nassr no campeonato da Arábia Saudita (tem dez golos em todas as competições).



O capitão do Al Nassr concorre ao prémio com Malcom (Al-Hilal), Mahrez (Al-Ahli) e Coronado (Al-Ittihad).