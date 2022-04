Vários clubes de futebol têm mostrado apoio a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, depois do anúncio da perda de um dos dois bebés gémeos que o casal esperava.

O Manchester United, onde alinha o futebolista português, foi um dos primeiros a entrar nesta onda de solidariedade. «A tua dor é a nossa dor, Cristiano. Enviamos amor e força para ti e para a tua família neste momento», escreveram os red devils.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔

Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Também o Real Madrid, por onde passou Ronaldo durante nove temporadas, publicou uma nota no site oficial, juntando-se «à dor de toda a família» e mostrou «todo o amor e carinho». «O Real Madrid, o seu presidente e o seu Conselho de Administração lamentam profundamente a morte de um dos filhos que o nosso querido Cristiano Ronaldo e a sua companheira, Georgina Rodríguez, esperavam», lê-se na nota dos merengues.

O Liverpool, Manchester City, Tottenham, Leeds e Norwich foram alguns dos emblemas da Liga Inglesa que enviaram «condolências», nas respostas à publicação de Ronaldo no Twitter. A Premier League e a La Liga também reagiram dessa forma, tal como o colega de equipa Marcus Rashford e o antigo futebolista Kenny Dalglish.

All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022

O Sporting diz que a «família sportinguista» está com a família do capitão da seleção nacional.

Muita força, @Cristiano 🙏 A família Sportinguista está convosco 💚 https://t.co/SGSPkF2gsP — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) April 18, 2022

Já no Instagram, James Rodríguez, que partilhou o balneário com Cristiano no Real Madrid, enviou «força». À semelhança do colombiano, Alex Telles, De Gea, Diogo Dalot, Pepe, Alvaro Morata, Lucas Vásquez, Pjanic, Marco Asensio, Paulo Dybala e Usain Bolt foram outras figuras que comentaram a publicação.

«Meu amigo, envio minhas orações e meus sentimentos neste momento tão difícil. Que Deus conforte seus corações e ilumine cada passo do caminho», escreveu também Pelé.