Presente na cerimónia da entrega de prémios dos Globe Soccer Awards - onde ganhou o galardão de melhor jogador a atuar no Médio Oriente -, Cristiano Ronaldo deu alguns sinais do que vai fazer depois de acabar a carreira.

Em conversa sobre a situação do Manchester United, Ronaldo aproveitou para brincar e sugeriu ser dono do clube no futuro.

«Se for dono de Manchester United ajustarei o que for preciso. Mas ainda sou muito novo. Tenho muitos planos e sonhos pela frente. Mas marquem as minhas palavras: serei dono de um grande clube», garantiu.

«Não sou treinador, nunca serei, presidente ainda não sei? Dono de um clube talvez, provavelmente, depende do momento, das oportunidades, já pensei nalguns clubes», reforçou Cristiano Ronaldo.

Poderá Cristiano Ronaldo seguir o exemplo de David Beckham ou Gerard Piqué no mundo do dirigismo desportivo?