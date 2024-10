Cristiano Ronaldo deu ao Al Nassr a vitória na deslocação ao terreno do Al Shabab de Vítor Pereira num jogo com final impróprio para cardíacos.

O avançado português e Otávio foram titulares no dérbi de Riade e o Al Nassr chegou à vantagem aos 69 minutos por intermédio de Laporte, com um remate picado no coração da área.

Aos 84m, Sadio Mané ainda celebrou o 2-0 após assistência de Cristiano Ronaldo, mas o golo foi anulado após recurso ao VAR, que descortinou uma posição irregular de CR7.

A reversão do golo animou a equipa da casa, que empatou em cima do minuto 90, quando Ali Al-Hassan desviou um cruzamento para a própria baliza.

Parecia que estava tudo escrito sobre o jogo, mas no quarto minuto do tempo de compensação Ghareeb foi derrubado na área e Cristiano Ronaldo, com total frieza, converteu o castigo máximo, anotando o sexto golo nesta Liga saudita e o 907.º remate certeiro da carreira.

Mas ainda houve mais! O jogo continuou até para lá do minuto 100 e o Al Shabab também beneficiou de um castigo máximo. Chamado a bater, Hamdallah acertou no ferro naquele que seria o último lance do jogo.

Com este resultado, o Al Nassr sobe, à condição, ao segundo lugar da Liga saudita com 17 pontos, menos quatro do que o Al Hilal de Jorge Jesus, que nesta sexta-feira venceu o Al Fayha por 3-0.