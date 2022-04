Depois de se ter atirado a Rooney e Carragher, Cristiano Ronaldo continua muito ativo nas redes sociais. Desta feita, o internacional português saiu em defesa do filho Cristianinho, criticado pelo estilo de roupa.



Dolores Aveiro tem partilhado várias fotografias com neto que está a gozar de um período de férias na Madeira e rapidamente 'choveram' comentários sobre o estilo de roupa do filho do jogador do United.



«Ele usa o que quer. Não o que vocês querem», escreveu Ronaldo em resposta aos comentários que criticavam Cristianinho por usar roupa de duas marcas desportivas rivais ao mesmo tempo.



Já na quarta-feira, Cristiano tinha defendido o filho, desta feita por causa de uns sapatos de uma marca desportiva produzidos em parceria com Kanye West.



«Não são para quem quer. Mas sim quem pode», frisou.



Pode ver os comentários de Cristiano Ronaldo na galeria associada ao artigo.