Cristiano Ronaldo vai inaugurar, em julho deste ano, um novo museu dedicado à vida e à carreira, em Hong Kong - CR7 Life Museum.

«[O museu pretende] capturar a minha paixão pelo futebol, viver a viagem através da minha carreira: os lugares, as pessoas, os troféus, as memórias. Esta é a minha vida, dentro e fora do campo, e só pode ser vista no Museu da Vida em Hong Kong», pode ler-se na página oficial do novo museu de CR7.

Esta será a primeira exposição do craque português em solo asiático, que contará com troféus, histórias, galerias e experiências interativas.

O museu terá também com um espaço chamado UR7 YouTube Studio, que recria o cenário onde o internacional português faz vídeos para o Youtube (UR7).