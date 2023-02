O futebolista português Cristiano Ronaldo lidera o top-10 dos portugueses no estrangeiro, depois de mais uma jornada desportiva no fim de semana.

Ronaldo fez os três golos da vitória do Al Nassr frente ao Damac, por 3-0, no sábado, em jogo da 18.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita, surgindo no topo do ranking, elaborado pela plataforma SofaScore para o Maisfutebol.

A exibição de Josué Pesqueira no empate do Legia Varsóvia na receção ao Widziew (2-2), na sexta-feira, para a 22.ª jornada da liga polaca, coloca-o no segundo lugar da hierarquia.

Rafael Leão, do Milan, fez uma assistência na vitória frente à Atalanta (2-0) no domingo, para a 24.ª jornada da liga italiana, surgindo a fechar o pódio.