Cristiano Ronaldo garantiu que teve a oportunidade de, aos 37 anos, prosseguir a carreira de futebolista na Europa, mas preferiu uma mudança para a Arábia Saudita, pois já tinha conquistado tudo o que poderia ambicionar no Velho Continente.

O internacional português agradeceu a receção na chegada ao país saudita e enalteceu que as pessoas foram «muito amigáveis» nas boas-vindas à família.

«Até agora, sinto-me muito bem, estou muito orgulhoso por tomar esta grande decisão na minha vida e no futebol. Na Europa, o meu trabalho está feito, ganhei tudo, joguei nos clubes mais importante da Europa. Para mim, agora, é um novo desafio, na Ásia, estou feliz que a Arábia Saudita me tenha dado esta oportunidade para mostrar e desenvolver não só o futebol, mas também as novas gerações, que são as gerações das mulheres também. É um novo desafio, mas sinto-me muito feliz e orgulhoso», afirmou Ronaldo em conferência de imprensa.