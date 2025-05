O futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto e o internacional português tem sido colocado na rota de vários clubes, nem que seja apenas para participar no Mundial de Clubes.

O Flamengo está inserido na competição, mas o diretor desportivo José Boto rejeita avançar para a contratação do capitão da seleção portuguesa.

«A minha ideia e a do treinador [Filipe Luís]... é óbvio, para o marketing do clube, com a expansão do nome, há outra ideia. Nós temos objetivos bem claros, que passam por ganhar a liga, tentar ganhar a Libertadores, a Taça do Brasil, tentar ganhar tudo se for possível. Se não for, tentar ganhar duas das três grandes competições daqui. Não vemos com bons olhos a chegada de um jogador, seja o Cristiano ou outro qualquer, só para jogar o Mundial. Não nos parece que isso, em termos do grupo, tenha um impacto positivo», disse o português, em videochamada, na 3ª Conferência Bola Branca.

«Vamos tentar reforçar-nos nesta janela para o Mundial, mas o principal objetivo é que sejam reforços para a restante temporada, não só para o Mundial de Clubes. Até porque é uma competição nova, ninguém sabe como as equipas vão reagir a isto, e estar a fazer um investimento que pode hipotecar o resto da temporada, na nossa parte desportiva, não vemos isso com bons olhos», completou.

Refira-se que o Flamengo já tem acertada a contratação de Jorginho, que deixou o Arsenal.