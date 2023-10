O futebolista português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, é um dos dois nomeados para o prémio de jogador do mês de setembro na liga da Arábia Saudita.

Além de Cristiano Ronaldo, está também nomeado o avançado marroquino Mourad Batna, do Al Fateh.

Ronaldo, de 38 anos, fez cinco golos e três assistências em quatro jogos do campeonato em setembro. Já Batna fez seis golos e duas assistências no mesmo número de jogos.

O atacante português ganhou o prémio relativo ao mês de agosto.

Battling it out for the RSL Player of the Month for September... 🤩



🇵🇹 @Cristiano 🆚 Mourad Batna 🇲🇦#yallaRSL pic.twitter.com/TiD5JVPC9h