A carreira de Cristiano Ronaldo poderia ter passado por Paris. A revelação foi feita por Patrice Evra, antigo colega do internacional português, que garantiu que o avançado quis assinar pelo Paris Saint-Germain, antes de rumar à Juventus, no verão de 2018.

«O Ronaldo alguma vez quis vir para o PSG? Sim. Havia PSG, Arsenal… Isto foi antes de ele assinar pela Juventus. Ele tinha o Chelsea, a Juventus, o PSG… disse que nunca iria para o Arsenal e estava interessado no projeto parisiense», disse Evra, que jogou com Ronaldo no Manchester United durante três épocas.

«Podemos criticar o Cristiano, mas ele ter-se-ia adaptado. Vejam o que ele está a fazer na Arábia Saudita», afirmou ainda.

Recorde-se que Ronaldo acabou por rumar à Juve e, em Turim, marcou 101 golos em 134 jogos.