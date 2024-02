O internacional português Cristiano Ronaldo foi suspenso por um jogo e multado em 30 mil riais sauditas (cerca de 7 mil euros), por um gesto obsceno no encontro diante do Al Shabab, no domingo.

O Comité Disciplinar da Federação Saudita de Futebol aceitou a denúncia da equipa treinada por Vítor Pereira e considerou que a decisão não é passível de recurso.

Ronaldo, que vai falhar a receção ao Al Hazm esta quinta-feira, terá de pagar 10 mil riais de multa (cerca de 2500 euros) e 20 mil riais (cerca de 5 mil euros) pelas custas do processo.

Após o apito final do encontro, que terminou com vitória do Al Nassr por 3-2, o avançado português foi filmado a provocar os adeptos adversários, que entoavam o nome de Messi.

Veja o momento: